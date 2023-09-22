Зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака", заявив командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

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"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ", — сказав командувач.

CNN зазначає, що сильні дощі восени можуть зробити землю в Україні мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, проте Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

На його думку, великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

"Я думаю, що це [прорив] станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там", – сказав командувач.

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Тарнавський зазначив, що замість так званої оборонної "лінії Суровікіна", більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".

"[Існує] комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами", – пояснив генерал.

Позитивно оцінюючи кінцевий результат, Тарнавський визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак, пише CNN.

"Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів", – сказав він.

Потужні фортифікації на захопленому півдні України противник почав посилено зводити, коли окупаційним контингентом там командував генерал Сергій Суровікін, через що лінії оборони ворога у росіян називають "лінією Суровікіна".

Тарнавський заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ рухаються вперед, попри шалений спротив окупантів.

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