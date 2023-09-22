RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | Зима не сповільнить контрнаступ, найбільший прорив буде після Токмака – топгенерал ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 23:50
Зима не сповільнить контрнаступ, найбільший прорив буде після Токмака – топгенерал ЗСУ - Фото
Олександр Тарнавський (Скриншот з відео)

Зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака", заявив командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ", — сказав командувач.

CNN зазначає, що сильні дощі восени можуть зробити землю в Україні мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, проте Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

На його думку, великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

"Я думаю, що це [прорив] станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там", – сказав командувач.

Читайте також: Прорив першої лінії РФ на Запоріжжі: тепер можна маневрувати технікою і військами – ЗСУ

Тарнавський зазначив, що замість так званої оборонної "лінії Суровікіна", більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".

"[Існує] комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами", – пояснив генерал.

Позитивно оцінюючи кінцевий результат, Тарнавський визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак, пише CNN.

"Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів", – сказав він.

  • Потужні фортифікації на захопленому півдні України противник почав посилено зводити, коли окупаційним контингентом там командував генерал Сергій Суровікін, через що лінії оборони ворога у росіян називають "лінією Суровікіна".
  • Тарнавський заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
  • Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ рухаються вперед, попри шалений спротив окупантів.

Дивіться також: Росіяни затопили поля під Токмаком, щоб завадити контрнаступу ЗСУ: фото із супутника

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаконтрнаступТокмакнаступ ЗСУОлександр Тарнавськийлінія суровікіна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 