Прорив першої лінії РФ на Запоріжжі: тепер можна маневрувати технікою і військами – ЗСУ

Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами. Успіх Сил оборони на Запоріжжі дозволить залучити більше військ у місцях прориву, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в інтерв'ю Суспільному.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати й казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення — досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", — пояснив він.

Штупун зауважив, що ці укріплення "не такі міцні" в інженерному плані, а мінних полів менше на другій лінії оборони окупантів: "Але не треба думати, що їх легко буде взяти".

Він зазначив, що першу лінію оборони українські захисники розміновували вручну, оскільки будь-яку техніку окупанти "брали на приціл та намагалися знищити", тому її доводилося відводити.

За словами військового, другу лінію оборони РФ розміновуватимуть комплексно.

"Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могли йти ані ліворуч, ані праворуч, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території, де можемо маневрувати, й противник також повинен буде якось діяти", — сказав Штупун.

Успіх українських захисників на Запоріжжі дозволить залучити більше військ в місцях прориву, зазначив він.

"І, сподіваюсь, що успішно просуватимемося, але це залежить від багатьох обставин, від кількості боєприпасів, від того, як діятиме ворог. Але очікую, що ми будемо успішно просуватися у бік Азовського узбережжя", — сказав військовий.

Штупун зазначив, що після прориву українськими силами першої лінії оборони РФ окупанти почали підтягувати резерви та залучати до оборони десантні війська, яких самі росіяни вважають елітними й зазвичай не використовують так.

"Ворог діє, ворог продовжує закопуватися, ворог підтягує резерви. Ну якої вже якості ті резерви, уже трошки менше. Але зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно. Тому що, як кажуть росіяни, це їхня еліта, так вважають. Тому якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так", — сказав він.

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що на півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії й лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що Сили оборони її пройдуть.

Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби окупанти наступали на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, успіху не мали

На Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області. Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру у Подунав'ї, попередньо постраждали двоє цивільних, була пожежа.

Читайте також: Росія вербує іноземців, ймовірно, не хоче непопулярної мобілізації під вибори – союзники

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.