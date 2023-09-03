Росіяни наступали на трьох напрямках, відбулось 30 боєзіткнень – мапа

За добу окупанти наступали на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, успіху не мали. Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Впродовж доби відбулось 30 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбники без успіху вели наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку росіяни наступали в районі східніше Сєверного Донецької області, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку противник без успіху наступав в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс загарбників.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 600 окупантів, знищили 22 артилерійські системи, 5 танків та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

На Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області. Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру у Подунав'ї, попередньо постраждали двоє цивільних, була пожежа.

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що на півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії й лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що Сили оборони її пройдуть.

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