Одеса. ЗСУ знищили 22 з 25 "шахедів", окупанти влучили на півдні області, є постраждалі

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На Одещині Сили оборони знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру у Подунав'ї, попередньо двоє постраждалих цивільних, була пожежа, заявили в Оперативному командуванні "Південь".

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У ніч на 3 вересня загарбники здійснили кілька хвиль атак дронами-камікадзе Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку: з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Приморсько-Ахтарська у Росії, пишуть ПС.

Загалом захисники зафіксували 25 "шахедів", які атакували південні райони Одещини.

22 дрони було знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони, підсумовують у відомстві.

Унаслідок влучання в припортову інфраструктуру виникли пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, зазначає ОК "Південь".

За попередніми даними постраждало двоє цивільних осіб, їм надано медичну допомогу.

Уночі проти 3 вересня окупанти атакували дронами українські порти Рені та Ізмаїл у дельті Дунаю.

2 вересня, сили ППО знищили над Одещиною рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6.

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що на півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії й лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що Сили оборони її пройдуть.

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