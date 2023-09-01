RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов про перенесення війни до РФ: Чудова ідея, чим ширші операції – тим краще

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 11:40
Буданов про перенесення війни до РФ: Чудова ідея, чим ширші операції – тим краще - Фото
Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширші будуть операції там – тим краще, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Журналістка запитала, як Буданов ставиться до перенесення війни на територію РФ та чи не залишиться Україна без підтримки через це, посилаючись на слова президента Володимира Зеленського.

"Чудова ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є РФ та інші їх території, де знаходиться їх вплив – для того, щоб їх розтягнути та скувати", – сказав Буданов.

Начальник ГУР заявив, що чим ширші будуть операції на території Росії – тим краще.

Новина доповнюється...

  • Буданов заявив, що після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде мінімум 10 років.
  • Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.
  • Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.

Читайте також: Атака на Псков. З'явилися перші супутникові знімки пошкоджених літаків Іл-76 – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнагуркирило буданов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 