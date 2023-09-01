Буданов про перенесення війни до РФ: Чудова ідея, чим ширші операції – тим краще

Війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширші будуть операції там – тим краще, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Журналістка запитала, як Буданов ставиться до перенесення війни на територію РФ та чи не залишиться Україна без підтримки через це, посилаючись на слова президента Володимира Зеленського.

"Чудова ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є РФ та інші їх території, де знаходиться їх вплив – для того, щоб їх розтягнути та скувати", – сказав Буданов.

Начальник ГУР заявив, що чим ширші будуть операції на території Росії – тим краще.

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Буданов заявив, що після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде мінімум 10 років.

Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.

Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.

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