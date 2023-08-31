Буданов про ядерну зброю в Білорусі: Це геополітична гра, перші боєголовки вже доставили

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

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За його словами, ядерна зброя в Білорусі — це "велика геополітична гра", а також засіб стримування та підвищення ставок.

"До речі, щодо ядерної зброї Білорусі буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До цього проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить погані для Білорусі документи", — сказав Буданов.

Він зазначив, що російське 12 управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах "Іскандер" було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації ядерної зброї.

"Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У", — заявив розвідник.

25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже нібито почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

1 липня генерал ЗСУ Наєв заявив, що Україна поки що не фіксувала переміщень ядерної зброї в Білорусі.

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