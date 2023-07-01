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Наєв каже, що поки в Білорусі не видно ні переміщень вагнерівців, ні ядерної зброї

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 22:35
Наєв каже, що поки в Білорусі не видно ні переміщень вагнерівців, ні ядерної зброї - Фото
Сергій Наєв (Фото - пресцентр ООС)

Станом на сьогодні переміщення підрозділів російської терористичної організації Група Вагнера в Білорусь не зафіксоване. Переміщень російської ядерної зброї по території Білорусі теж не спостерігається. Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в коментарі Укрінформу.

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"На даний час, станом на сьогодні, жодного підрозділу ПВК Вагнер на території Білорусі не відмічено. Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це", – сказав Наєв.

У разі появи вагнерівців в Білорусі Україна розглядає декілька сценаріїв дій, каже командувач Об’єднаних сил.

"В кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів з протидії. Наразі проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам", – сказав Наєв.

Він також зазначив, що ГУР і партнери України уважно відстежують ситуацію в Білорусі, зокрема і щодо переміщення ядерної зброї, про що заявляли Москва і Мінськ. Наразі, за його словами, таких переміщень не зафіксовано.

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Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬвійнаСергій Наєвгрупа вагнера
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