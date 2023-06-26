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Бойовикам ПВК "Вагнер" нібито почали будувати табори в Білорусі – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 17:17
Бойовикам ПВК
Найманці групи Вагнера (Фото: ГУР)
доповнено

У Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер". Про це повідомляє російське ЗМІ "Верстка" з посиланням на співрозмовника у лісництві Могильовської області РБ, анонімне джерело та родичів терористів з групи Вагнера.

Стверджується, що у лісництві області підтвердили, що вже ведеться будівництво військового табору для "вагнерівців".

Як повідомив співрозмовник видання, таборів "буде декілька".

Один з цих військових таборів має розташуватись недалеко від міста Осиповичі, за 200 км від кордону з Україною. У ньому мають розміститися 8000 бойовиків, пише росЗМІ.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]", – сказав співрозмовник росЗМІ у лісництві.

За його словами, площа табору становитиме 24 квадратні кілометри.

РосЗМІ з посиланням на "близьке до керівництва області" анонімне джерело пише, що місцева влада має наказ побудувати табір для ПВК у регіоні

Також цю інформацію нібито підтверджують родичі бойовиків Групи Вагнера, стверджує "Верстка".

Зокрема, одна зі співрозмовниць видання розповіла росЗМІ, буцімто її чоловік, який перебував у Ростові-на-Дону в суботу, повідомив про відправлення до Білорусі "швидше за все", проте більше на зв'язок не виходив.

Водночас інший співрозмовник видання повідомив, що його родич зі складу терористів Вагнера наразі перебуває "під Ростовом".

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Сьогодні у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що бойовики ПВК "Вагнер" поки не переходили до Білорусі.

Білоруська OSINT-спільнота "Беларускі Гаюн" повідомляє, що зараз немає даних, які б підтверджували інформацію про будівництво табору "вагнерівців" в Осиповичському районі.

Стверджується, що станом на 17:30 26 червня група "однозначно" може сказати: за добу не зафіксовано "жодної активності" в цьому районі.

Також у спільноті зазначили, що наразі в них немає даних про "жодні колони" бойовиків ПВК Вагнер, які б рухались до Білорусі або вже перебували там.

Осиповичі на карті
  • Ввечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК "Вагнер" нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
  • Прессекретар російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.

Читайте також: У Росії відновили набір бойовиків до ПВК "Вагнер" – роспропаганда

Артем Джеріпа
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