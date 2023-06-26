Боевикам ЧВК "Вагнер" якобы начали строить лагеря в Беларуси – росСМИ

дополнено

В Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает российское СМИ "Верстка" со ссылкой на собеседника в лесничестве Могилевской области РБ, анонимный источник и родственников террористов из группы Вагнера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утверждается, что в лесничестве области подтвердили, что уже ведется строительство военного лагеря для "вагнеровцев".

Как сообщил собеседник изданию, лагерей "будет несколько".

Один из этих военных лагерей должен быть расположен недалеко от города Осиповичи, в 200 км от границы с Украиной. В нем должно разместиться 8000 боевиков, пишет росСМИ.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача [построить]", – сказал собеседник РосСМИ в лесничестве.

По его словам, площадь лагеря будет составлять 24 квадратных километра.

РосСМИ со ссылкой на "близкий к руководству области" анонимный источник пишет, что у местных властей есть приказ построить лагерь для ПВК в регионе

Также эту информацию подтверждают родственники боевиков группы Вагнера, утверждает "Верстка".

В частности, одна из собеседниц издания рассказала росСМИ, что ее муж, находившийся в Ростове-на-Дону в субботу, сообщил об отправке в Беларусь "скорее всего", однако больше на связь не выходил.

В то же время другой собеседник издания сообщил, что его родственник из состава террористов Вагнера находится "под Ростовом".

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Сегодня в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что боевики ЧВК "Вагнер" пока не переходили в Беларусь.

Беларусское OSINT-сообщество "Беларускі Гаюн" сообщает, что сейчас нет данных, подтверждающих информацию о строительстве лагеря "вагнеровцев" в Осиповичском районе.

Утверждается, что по состоянию на 17:30 26 июня группа "однозначно" может сказать: за сутки не зафиксировано "никакой активности" в этом районе.

Также в сообществе отметили, что пока у них нет данных о "никаких колоннах" боевиков ПВК Вагнер, которые бы двигались в Беларусь или уже находились там.

Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК "Вагнер" якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.

Читайте также: В России возобновили набор боевиков в ЧВК "Вагнер" – роспропаганда

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.