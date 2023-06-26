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Лукашенко удачно использовал ситуацию, ЧВК Вагнера в Беларусь пока не переходит – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 12:26
Лукашенко удачно использовал ситуацию, ЧВК Вагнера в Беларусь пока не переходит – ГУР - Фото
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко удачно для себя использовал бунт главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина. Информации о том, что ЧВК Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается Беларуси, давайте еще подождем. Пока нет информации о том, что действительно системно ЧВК Вагнера перегруппировывается и переходит в Беларусь на места постоянной дислокации. Это политические заявления", – сказал Юсов.

По его словам, Лукашенко получил пользу от бунта Пригожина.

"Он удачно использовал эту ситуацию в личных интересах, в интересах своего режима. И, конечно, свои ставки как раз поднял, и позицию улучшил", – сказал Юсов.

  • 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Наталья Медведева
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