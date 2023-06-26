Лукашенко вдало використав ситуацію, ПВК Вагнера до Білорусі поки не переходить – ГУР

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вдало для себе використав бунт ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина. Інформації про те, що ПВК Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

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"Щодо Білорусі, давайте ще почекаємо. Поки немає інформації про те, що дійсно системно ПВК Вагнера перегруповується і переходить у Білорусь на місця постійної дислокації. Це політичні заяви", – сказав Юсов.

За його словами, Лукашенко отримав користь від бунту Пригожина.

"Він вдало використав цю ситуацію в особистих інтересах, на користь свого режиму. І, звичайно, свої ставки саме підвищив, і позицію покращив", – сказав Юсов.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня Пригожин, за посередництва Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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