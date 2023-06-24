Пригожин заявив, що розвертає колону Групи Вагнера, яка рухалася на Москву

Ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив, що зупиняє свою колону, що рухалася на Москву, і повертається до "польових таборів".

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"Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", – сказав Пригожин у голосовому повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі.

Він заявив, що Групу Вагнера "хотіли розформувати".

Перед цим пресслужба білоруського диктатора Олександра Лукашенка повідомила, що після розмови з Путіним він зателефонував Пригожину.

В результаті розмови, згідно з повідомленням, "досягли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії".

Пригожин нібито прийняв пропозицію Лукашенка "про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги".

Що Пригожину запропонували натомість, не повідомляється.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", – йдеться у заяві пресслужби Лукашенка.

Сьогодні ватажок російської терористичної організації Група Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

На протидію терористам Вагнера у Ростовську область вирушила колона кадирівців з Чечні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Пригожин не приймає рішення самостійно, він має спільників у Кремлі.

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