Пригожин заявив про рух Вагнера на Москву. ГУР: Місто готують до облоги, звозять техніку

Українська військова розвідка заявила, що Кремль готує Москву до облоги на тлі "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожіним. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

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Розвідники заявляють, що у Москві запроваджено режим контртерористичної операції на тлі руху Вагнера у бік російської столиці.

Силовики РФ отримали дозвіл на прослуховування будь-яких розмов і перевірку листування, проведення затримань і обшуків без ордерів, силовий доступ до приватних та службових приміщень, використання цивільних автомобілів, відключення зв'язків, а також "видалення фізосіб" з об'єктів.

Зазначається, що Москва практично ізольована силами поліції та військових, на кожному перехресті та виїздах із міста працюють посилені патрулі. Москвою їздить велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків із озброєними людьми всередині, зупинено міжрегіональний транспорт.

Також припинено вантажні та поштові перевезення, проводиться масовий огляд машин з акцентом на великі закриті фургони.

На трасі М4 "Дон" (Москва-Новоросійськ) практично зупинено рух цивільного та службового транспорту, всі смуги звільнено для перекидання військової та вантажної техніки, на з'їздах встановлено озброєні блокпости.

У саму Москву стягують усю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та у прикордонних регіонах.

Раніше Путін виступив із заявою про "військовий заколот" Пригожина, назвавши його "зрадою Росії," і віддав наказ про "нейтралізацію".

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе вагнерівців з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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