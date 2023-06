Ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що по базі його найманців було нібито завдано удару, і це зробили нібито регулярні війська РФ, підконтрольні російському міністру оборони Сергію Шойгу. У мережі з'явилося відео "наслідків удару", однак із цих кадрів складно щось зрозуміти, видно один труп і одну відірвану кінцівку. В Міноборони РФ усі заперечують.

Після розповсюдження в мережі відео з нібито ударом по базі "вагнерівців" Пригожин поскаржився, що загинула "величезна кількість" його найманців. Він заявив, що "рада командирів" його терористичної організації "ухвалила рішення: зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинено".

Звертаючись до регулярних військ РФ, Пригожин закликав "не чинити спротиву" та пообіцяв "відновити справедливість у військах". У разі опору ватажок Групи Вагнера пригрозив знищувати "негайно" російські блокпости та авіацію.

Після "розборок" із військовим керівництвом РФ Пригожин пообіцяв, що його найманці повернутися на фронт воювати проти України.

Трохи пізніше Пригожин записав ще одне звернення, в якому заявив, що Шойгу нібито о 21:00 "боягузливо втік з Ростова". Пообіцяв, що "ця тварюка буде зупинена".

Пригожин також озвучив чисельність його терористичного угруповання, яке нібито "йде розбиратися, чому в країні твориться свавілля", – це 25 000 найманців. Він закликав інших приєднуватися.

Поки що незрозуміло, наскільки серйозною є ситуація, чи перейшла війна "веж" Кремля між собою в нову фазу, чи це просто черговий етап ІПСО супротивника на старті контрнаступу Сил оборони.

Так звана ЧВК Вагнера, терористична група Вагнера – неофіційне збройне формування під керівництвом Головного управління Генштабу ЗС РФ.

ДОПОВНЕНО О 22:00. Відомство Шойгу заявило, що всі відео та повідомлення про нібито удар армії РФ по тилових таборах терористів Пригожина "не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією".

ДОПОВНЕНО О 22:20. Журналіст-розслідувач із Bellingcat стверджує, що на відео справді база "вагнерівців".

Yep, it's the same base. When the Wagner fighters walk Smirnov back along the path, you can see the same items along the path. pic.twitter.com/lRXdu0yu0E