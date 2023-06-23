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Ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що по базі його найманців було нібито завдано удару, і це зробили нібито регулярні війська РФ, підконтрольні російському міністру оборони Сергію Шойгу. У мережі з'явилося відео "наслідків удару", однак із цих кадрів складно щось зрозуміти, видно один труп і одну відірвану кінцівку. В Міноборони РФ усі заперечують.

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Після розповсюдження в мережі відео з нібито ударом по базі "вагнерівців" Пригожин поскаржився, що загинула "величезна кількість" його найманців. Він заявив, що "рада командирів" його терористичної організації "ухвалила рішення: зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинено".

Звертаючись до регулярних військ РФ, Пригожин закликав "не чинити спротиву" та пообіцяв "відновити справедливість у військах". У разі опору ватажок Групи Вагнера пригрозив знищувати "негайно" російські блокпости та авіацію.

Після "розборок" із військовим керівництвом РФ Пригожин пообіцяв, що його найманці повернутися на фронт воювати проти України.

Трохи пізніше Пригожин записав ще одне звернення, в якому заявив, що Шойгу нібито о 21:00 "боягузливо втік з Ростова". Пообіцяв, що "ця тварюка буде зупинена".

Пригожин також озвучив чисельність його терористичного угруповання, яке нібито "йде розбиратися, чому в країні твориться свавілля", – це 25 000 найманців. Він закликав інших приєднуватися.

Поки що незрозуміло, наскільки серйозною є ситуація, чи перейшла війна "веж" Кремля між собою в нову фазу, чи це просто черговий етап ІПСО супротивника на старті контрнаступу Сил оборони.

Так звана ЧВК Вагнера, терористична група Вагнера – неофіційне збройне формування під керівництвом Головного управління Генштабу ЗС РФ.

ДОПОВНЕНО О 22:00. Відомство Шойгу заявило, що всі відео та повідомлення про нібито удар армії РФ по тилових таборах терористів Пригожина "не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією".

ДОПОВНЕНО О 22:20. Журналіст-розслідувач із Bellingcat стверджує, що на відео справді база "вагнерівців".

Yep, it's the same base. When the Wagner fighters walk Smirnov back along the path, you can see the same items along the path. pic.twitter.com/lRXdu0yu0E — Aric Toler (@AricToler) June 23, 2023

ДОПОВНЕНО О 22:25. Пригожин записав ще одне звернення. За його даними (не уточнює, звідки він їх узяв), Шойгу нібито спеціально прибув до Ростова заради "операції зі знищення ПВК Вагнер". Ватажок терористів стверджує, що для цього були "втемну" використані російські артилеристи та гелікоптери.

ДОПОВНЕНО О 22:35. Російське видання Верстка пише, що родичі "вагнерівців" пишуть у тематичних чатах, що їхні близькі в останню добу "дзвонили та прощалися". Інші у відповідь просять їх дочекатися, "що скажуть по каналу Росія 24". Декілька учасниць чату сказали журналістам, що не можуть зв'язатися із родичами-терористами.

ДОПОВНЕНО О 22:45. Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков каже, що Путін знає про ситуацію, і "вживаються всі необхідні заходи". Що це означає – не уточнив.

ДОПОВНЕНО О 22:50. У Національному антитерористичному комітеті РФ (НАК) заявили, що через заяви Пригожина порушили кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту. У НАК вимагають від ватажка терористів "негайно припинити протиправні дії".

ДОПОВНЕНО О 22:55. З Москви до Бєлгорода нібито відправлені літаком бійці підрозділу "Гром" (колишній "Собр") МВС РФ, повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на джерела у відомстві.

Конфлікт та суперництво між Пригожиним та Міноборони РФ тривають вже довгі місяці, а особливо загострились під час боїв за Бахмут. У ніч проти 5 травня 2023 року Пригожин влаштував на камеру істерику на тлі десятків тіл убитих окупантів, обматюкавши військове командування РФ. Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" із Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

У ГУР вважають, що Пригожин, Шойгу та начальник Генштабу країни-окупанта Валерій Герасимов зараз з'ясовують, хто залишиться винним у поразці у війні проти України.

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