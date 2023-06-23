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Главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе его наемников был якобы нанесен удар, и это сделали якобы регулярные войска РФ, подконтрольные российскому министру обороны Сергею Шойгу. В сети появилось видео последствий "удара", однако из этих кадров сложно что-то понять. В Минобороны РФ все отрицают.

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После распространения в сети видео с якобы ударом по базе "вагнеровцев" Пригожин пожаловался, что погибло "огромное количество" его наемников. Он заявил, что "совет командиров" его террористической организации "принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено".

Обращаясь к регулярным войскам РФ, Пригожин призвал "не оказывать сопротивление" и пообещал "восстановить справедливость в войсках". В случае сопротивления главарь Группы Вагнера пригрозил уничтожать "немедленно" российские блокпосты и авиацию.

После "разборок" с военным руководством РФ Пригожин пообещал, что его наемники вернуться на фронт воевать против Украины.

Немного позже Пригожин записал еще одно обращение, в котором заявил, что Шойгу якобы в 21:00 "трусливо бежал из Ростова". Пообещал, что "эта тварь будет остановлена".

Пригожин также озвучил численность его террористической группировки, которая якобы "идет разбираться, почему в стране творится беспредел" – это 25 000 наемников. Он призвал и других присоединяться.

Пока непонятно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен" Кремля между собой в новую фазу, или это просто очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.

Так называемая "ЧВК Вагнера", террористическая группа Вагнера, – неофициальное вооруженное формирование под руководством Главного управления Генштаба ВС РФ.

ДОПОЛНЕНО В 22:00. Ведомство Шойгу заявило, что все видео и сообщения о якобы ударе армии РФ по тыловым лагерям террористов Пригожина "не соответствуют действительности и являются информационной провокацией".

ДОПОЛНЕНО В 22:20. Журналист-расследователь из Bellingcat утверждает, что на видео действительно база "вагнеровцев".

Yep, it's the same base. When the Wagner fighters walk Smirnov back along the path, you can see the same items along the path. pic.twitter.com/lRXdu0yu0E — Aric Toler (@AricToler) June 23, 2023

ДОПОЛНЕНО В 22:25. Пригожин записал еще одно обращение. По его данным (не уточняет, откуда он их взял), Шойгу якобы специально прибыл в Ростов ради "операции по уничтожению ЧВК Вагнер". Главарь террористов утверждает, что для этого были "втемную" использованы российские артиллеристы и вертолеты.

ДОПОЛНЕНО В 22:35. Российское издание Верстка пишет, что родственники "вагнеровцев" пишут в тематических чатах, что их близкие в последние сутки "звонили и прощались". Другие в ответ просят их дождаться, "что скажут по каналу Россия 24". Несколько участниц чата сказали журналистам, что не могут связаться с родственниками-террористами.

ДОПОЛНЕНО В 22:45. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков говорит, что Путин в курсе ситуации, и "предпринимаются все необходимые меры". Что это значит – не уточнил.

ДОПОЛНЕНО В 22:50. В Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК) заявили, что из-за заявлений Пригожина возбудили уголовное дело по факту "призыва к вооруженному мятежу". В НАК требуют от главаря террористов "немедленно прекратить противоправные действия".

Конфликт и соперничество между Пригожиным и Минобороны РФ длятся уже долгие месяцы, а особенно обострились во время боев за Бахмут. В ночь на 5 мая 2023 года Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ. Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

В ГУР считают, что Пригожин, Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов сейчас выясняют, кто останется виноватым в поражении в войне против Украины.

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