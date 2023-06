Главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе его наемников был якобы нанесен удар, и это сделали якобы регулярные войска РФ, подконтрольные российскому министру обороны Сергею Шойгу. В сети появилось видео последствий "удара", однако из этих кадров сложно что-то понять. В Минобороны РФ все отрицают.

После распространения в сети видео с якобы ударом по базе "вагнеровцев" Пригожин пожаловался, что погибло "огромное количество" его наемников. Он заявил, что "совет командиров" его террористической организации "принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено".

Обращаясь к регулярным войскам РФ, Пригожин призвал "не оказывать сопротивление" и пообещал "восстановить справедливость в войсках". В случае сопротивления главарь Группы Вагнера пригрозил уничтожать "немедленно" российские блокпосты и авиацию.

После "разборок" с военным руководством РФ Пригожин пообещал, что его наемники вернуться на фронт воевать против Украины.

Немного позже Пригожин записал еще одно обращение, в котором заявил, что Шойгу якобы в 21:00 "трусливо бежал из Ростова". Пообещал, что "эта тварь будет остановлена".

Пригожин также озвучил численность его террористической группировки, которая якобы "идет разбираться, почему в стране творится беспредел" – это 25 000 наемников. Он призвал и других присоединяться.

Пока непонятно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен" Кремля между собой в новую фазу, или это просто очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.

Так называемая "ЧВК Вагнера", террористическая группа Вагнера, – неофициальное вооруженное формирование под руководством Главного управления Генштаба ВС РФ.

ДОПОЛНЕНО В 22:00. Ведомство Шойгу заявило, что все видео и сообщения о якобы ударе армии РФ по тыловым лагерям террористов Пригожина "не соответствуют действительности и являются информационной провокацией".

ДОПОЛНЕНО В 22:20. Журналист-расследователь из Bellingcat утверждает, что на видео действительно база "вагнеровцев".

Yep, it's the same base. When the Wagner fighters walk Smirnov back along the path, you can see the same items along the path. pic.twitter.com/lRXdu0yu0E