Внутренняя борьба в РФ. Пригожин на фоне трупов обматерил Шойгу и Герасимова: видео 18+

Главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин записал видео на фоне трупов своих "подчиненных" с оскорблениями в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Соответствующую запись опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Пригожину.

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На видео Пригожин в истерике на фоне горы трупов сыпет оскорблениями в адрес Шойгу и Герасимова, обвиняя последних в "дефиците боеприпасов" у террористов Вагнера.

Он сказал, что "вагнеровцам" якобы не хватает 70% боеприпасов, из-за чего они несут огромные потери в боях с Силами обороны Украины.

Стоит отметить, что представители украинского командования неоднократно утверждали, что в районе Бахмута, где сосредоточены силы группы Вагнера, у противника не замечено снарядного голода, так как оккупанты продолжают ожесточенные обстрелы всеми видами артиллерии ежедневно.

Пригожин имеет конфликт с Шойгу и Герасимовым в рамках внутренней борьбы в России, что подтверждал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов

В слитых в сеть секретных документах Пентагона даже говорилось, что диктатор Владимир Путин организовывал встречу Пригожина и Шойгу, чтобы уладить их конфликт.

Украинская разведка считает, что в противостоянии Пригожина и Минобороны РФ победит силовое ведомство оккупантов.

Внимание. Видео строго 18+. Присутствуют сцены насилия и обсценная лексика.

10 марта 2023 года Центр стратегических коммуникаций рассказал, что солдатам ВС РФ руководство приказало изображать "вагнеровцев" при совершении преступлений на временно оккупированных территориях.

В отчете британской разведки за 13 марта спрогнозировали, что террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.

17 марта в разведке Эстонии сообщили, что к югу от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из ПВК Вагнера солдатами регулярной армии. Читайте также: Пригожин не управляет отрядами ПВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

Дмитро Гриниченко

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