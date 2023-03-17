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На юге от Бахмута РФ заменяет вагнеровцев на регулярные части – разведка Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 16:36
На юге от Бахмута РФ заменяет вагнеровцев на регулярные части – разведка Эстонии - Фото
Марго Гросберг (Фото - скриншот из видео)

На юге от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из ЧВК Вагнера солдатами регулярной армии. Об этом сообщил на еженедельном брифинге командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

Гросберг сказал, что наемникам ЧВК Вагнера не удается восполнить понесенные ими под Бахмутом потери, поэтому их меняют на передовой на регулярные части.

По словам главы разведки, "большинство из завербованных ЧВК Вагнера выживших заключенных завершили шестимесячный контракт и покинули зону боевых действий, а набрать новых бойцов вербовщикам так и не удалось".

Он отметил, что на этой неделе ротация войск РФ и потепление привели к снижению активности оккупантов в Украине, но в начале апреля военные действия могут активизироваться. Если в начале зимы и в январе российские войска проводили по 90-100 атак в день, то за последнюю неделю их количество сократилось до 20-30, сказал полковник.

По данным разведки Эстонии, в России начинается кампания по пополнению личного состава армии контрактниками. Руководителем этой кампании назначен Дмитрий Медведев, сказал Гросберг.

"Поставлена цель – в течение года набрать на контрактную службу 400 000 военных, большая часть которых будет направлена ​​в Украину", – пояснил глава разведки.

По его информации, контрактникам предлагают 2500 евро в месяц (при средней зарплате в России около 700 евро). Гросберг напомнил, что в начале осени 2022 года в России уже пытались провести подобную кампанию, но тогда она провалилась и в стране была объявлена мобилизация.

Как отмечает разведка Эстонии, проведение такой кампании свидетельствуют о том, что Россия не намерена отказываться от достижения своих целей в Украине.

  • 21 февраля 2023 года ГУР Минобороны опубликовало копию по приказу одного из российских вузов, в котором кафедры обязуются выделить определенное количество студентов и сотрудников, не подлежащих мобилизации, для работы на "участках оповещения". Это "завуалированная" мобилизация. 
  • 8 марта разведка США сообщила, что эффект так называемой "частичной мобилизации", которую российский диктатор Владимир Путин объявил осенью 2022 года, можно будет оценить только весной и летом 2023 года. 
Сергій Бережний
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