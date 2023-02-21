В России готовят массовую мобилизацию студентов – разведка опубликовала документ

В вузах страны-агрессора идет подготовка к очередной волне мобилизации. Это следует из приказа по Томскому государственному педагогическому университету, копию которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведка отмечает, что в России хотят обеспечить массовую мобилизацию студентов высших учебных заведений. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут содействовать военкоматам для вручения повесток студентам очной формы обучения. Мобилизацию, вероятно, намечают провести до 1 апреля 2023 года, когда должен официально начаться весенний призыв.

В ГУР утверждают, что, в частности, руководство Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета и Томского государственного педагогического университета выпустило распоряжения, которые обязывают кафедры выделить определенное количество студентов и сотрудников, не подлежащих мобилизации, для работы на "участках оповещения".

Разведка напоминает, что "для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена".

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин вряд ли объявит о резкой эскалации войны против Украины или новой мобилизации во время послания 21 февраля.

Читайте также: Разбор | "Банк с людьми". Россия хочет увеличить армию до 2 млн: как это влияет на войну в Украине

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.