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В России готовят массовую мобилизацию студентов – разведка опубликовала документ

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 09:36
В России готовят массовую мобилизацию студентов – разведка опубликовала документ - Фото
Фото - ГУР

В вузах страны-агрессора идет подготовка к очередной волне мобилизации. Это следует из приказа по Томскому государственному педагогическому университету, копию которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Разведка отмечает, что в России хотят обеспечить массовую мобилизацию студентов высших учебных заведений. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут содействовать военкоматам для вручения повесток студентам очной формы обучения. Мобилизацию, вероятно, намечают провести до 1 апреля 2023 года, когда должен официально начаться весенний призыв. 

В ГУР утверждают, что, в частности, руководство Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета и Томского государственного педагогического университета выпустило распоряжения, которые обязывают кафедры выделить определенное количество студентов и сотрудников, не подлежащих мобилизации, для работы на "участках оповещения". 

Фото – ГУР
Фото – ГУР
Фото – ГУР

Разведка напоминает, что "для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена".

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Сергій Бережний
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