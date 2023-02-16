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ISW: Путин вряд ли объявит о новой мобилизации или эскалации 21 февраля. У него нет побед

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 09:36
ISW: Путин вряд ли объявит о новой мобилизации или эскалации 21 февраля. У него нет побед - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли объявит о резкой эскалации войны против Украины или новой мобилизации во время послания к Федеральному собранию РФ 21 февраля. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики пишут, что Путин несколько раз откладывал дату послания на фоне военных неудач в Украине и усиления критики Кремля со стороны радикального нацистского сообщества РФ. 

В последние месяцы диктатор выступал с непримечательными обращениями по случаю символических годовщин и дат и, вероятно, запланировал свое отложенное выступление на  годовщину "признания" Россией террористических организаций ЛДНР "независимыми".

ISW считает, что Путин, скорее всего, будет представлять как достижение попытки интеграции временно оккупированных территорий. 

Институт заявляет, что глава Кремля мог запланировать послание в надежде на то, что армия РФ достигнет хоть какого-либо тактического успеха в районе Бахмута, однако побед на том направлении у россиян нет в добавок с огромными потерями. 

Также утверждается, что Путин мог бы объявить о начале новой волны мобилизации, однако большинство индикаторов и оценок говорят о том, что он не будет этого делать. 

Путин, вероятно, продолжит выступать с незначительными публичными выступлениями, поскольку отсутствие военных успехов в Украине лишает его возможности заявлять или убедительно обещать какую-либо значимую победу, резюмировали в сводке.

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война владимир путин мобилизация isw
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