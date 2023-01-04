Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте, бои будут "самыми жаркими"

Весной Украина якобы планирует "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими", прогнозирует начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью ABC News.

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"Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", – заявил он.

Начальник ГУР поблагодарил американцев и других союзников за всю помощь и попросил их продолжать поддерживать Украину.

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"Я обещаю, что теперь это (вероятно, имеет в виду победу над оккупантами. — ред.) не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир", – обратился Буданов к союзникам.

Глава ГУР ожидает, что в ближайшее время США отправят для ВСУ боевые бронированные машины Bradley: "Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений".

В декабре он заявил, что Россия "решила идти до конца и "потратить в ноль" все ракеты.

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Євген Пилипенко

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