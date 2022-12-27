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Главе МО Австрии "неясно, будет ли победитель". Намекнула, что нужно надавить на Украину

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 12:24
Главе МО Австрии
Клаудия Таннер (фото - ЕРА)

Министру обороны Австрии Клаудии Таннер "неясно, будет ли когда-нибудь победитель в войне" России на уничтожение Украины и ее народа. Об этом она заявила Welt, отвечая на вопрос о перспективах деоккупации всей украинской территории.

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Глава австрийского оборонного ведомства сказала, что "разделяет" мнение топ-генерала армии США Марка Милли, который заявил ранее, что Украина якобы не сможет выиграть войну в ближайшем будущем, то есть освободить все захваченные россиянами земли.

"Боеспособность Украины недооценивали в начале этой войны, и сегодня, спустя более 10 месяцев, все еще часто недооценивают. Однако Москва имеет огромные запасы средств и солдат. К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию", – сказала она.

Таннер считает важным, чтобы "на фоне шли переговоры и чтобы внимание все больше возвращалось к дипломатии".

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"Но среди некоторых государств ЕС существует мнение, что Украина, как суверенное государство, сама решает, когда начинать переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. С другой стороны, Запад, месяцами поддерживающий Украину оружием и миллиардами, должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начинать переговоры в подходящей форме", – сказала она.

Она назвала это "трудным вопросом", над которым, однако, "мы должны сейчас больше думать".

Топ-чиновница Австрии добавила, что "нельзя забывать о высоких ценах на энергоносители – следствие войны Путина против Украины, которую люди на Западе все чаще считают обременительной".

Таннер напомнила, что Австрия – "нейтральная страна", которая не помогает Украине вооружениями и боеприпасами, но дает полевые рентген-аппараты, каски и обогреватели, "что не менее важно".

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Євген Пилипенко
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война переговоры австрия прогноз умиротворение Клаудия Таннер
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