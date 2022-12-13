После войны РФ останется крупнейшей страной в Европе, торговые связи возобновятся – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил руководству России и россиянам, что экономические связи с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. Его слова на праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений в Берлине передает RND.
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Он полагает, что Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны и потому, считает канцлер, "важно подготовиться" к тому периоду, когда закончится война.
Глава германского правительства предостерег, что "потепления" в обозримом будущем ждать не стоит.
"Ясно одно: сейчас отношения, которые у нас были, сокращаются, сокращаются и сокращаются", — сказал он.
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Но, добавил Шольц, "России, которая закончит войну, и гражданам в России, которые хотят для себя другого будущего, также нужен шанс, – что когда-то можно будет возобновить экономическое сотрудничество".
"Только: это не сейчас. Сейчас мы ужесточаем санкции", – акцентировал канцлер.
Шольц подчеркнул, что союзники не дадут России победить в этой агрессивной войне: "И она ее не выиграет".
- Глава МИД Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Украине танки Leopard. При этом FAZ написала в начале декабря, что США "будут рады", если он одобрит поставки.
- Еще Шольц продолжает звонить российскому диктатору Путину и говорит, что Европа может вернуться к "мирному порядку", если Россия откажется от агрессии.
- В начале зимы президент Франции Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Шольц согласен и готов говорить с РФ о контроле над вооружениями в Европе.
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