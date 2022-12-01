Европа может вернуться к "мирному порядку", если Россия откажется от агрессии – Шольц

Сейчас нет никакой возможности говорить о каком бы то ни было "партнерстве" Германии с Россией, но восстановление прежнего "мирного порядка" возможно, если у РФ появится желание к нему вернуться. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Times.

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Во время публичного мероприятия в Берлине Шольца спросили, как Германия будет действовать в отношении России после окончания войны, учитывая "крепкое партнерство", которое существовало между двумя странами.

Шольц ответил, что "на данном этапе речь идет не о партнерстве".

"Россия нарушила мирный порядок, который мы выстраивали столько десятилетий, и все согласны с тем, что не должно быть попыток изменить границы силой", – сказал канцлер.

Он отметил, что действия России возвращает Европу к империалистическим захватам прошлых веков, когда более сильная страна считала, что может просто взять территорию соседа, но в современном мире такого допускать нельзя.

"Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые были основой мира и безопасности в Европе", – сказал Шольц.

Для России это означает, что она признает открытые демократические общества, сказал он, и добавил, что возможно "вернуться к мирному порядку, который работал прежде, и снова сделать его безопасным, если у России будет желание вернуться к этому мирному порядку".

Шольц ранее заявил, что энергетическая независимость Германии от России "полностью гарантирована", несмотря на кризис, вызванный полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Также Шольц заявил, что зависимость Германии и Европы от Китая должна снижаться, упомянув "ошибку с Россией" и ее диктатором Владимиром Путиным.

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Сергій Бережний

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