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Шольц заявил, что зависимость от Китая должна снижаться. Упомянул "ошибку с Россией"

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 15:43
Шольц заявил, что зависимость от Китая должна снижаться. Упомянул
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что зависимость Германии и Европы от Китая должна снижаться, упомянув "ошибку с Россией" и ее диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на экономическом форуме в Берлине, цитирует его газета Süddeutsche Zeitung.

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Шольц заявил, что Германии и Западу необходима диверсификация экономики, извлекая урок из агрессивной политики России и Путина, который использует энергетику как оружие. 

Он отметил, что Германия испытала, что значит "стать слишком зависимым от такого стратегически важного ресурса, как газ", и заверил, что "эта ошибка не повторится во второй раз".

Канцлер сказал, что зависимость от Китая должна снижаться за счет поиска новых источников поставок и рынков сбыта.

Также Шольц подчеркнул, что настоящей причиной экономического кризиса в Европе является рост экономик стран Азии, а пандемия коронавируса и война России против Украины только ускорили эти тенденции.

Читайте также: Шольц: Азиатско-Тихоокеанский регион – намного больше, чем Китай

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин энергоресурсы олаф шольц
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