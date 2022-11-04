Шольц попросил Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром КНР Ли Кэцяном в Пекине, передает Spiegel.

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По его словам, Китай должен повлиять на Россию, чтобы "положить конец войне". Он отметил, что правительства Германии и КНР согласны с тем, что российские угрозы ядерным оружием неприемлемы.

"С его применением Россия перешла бы красную черту, которую провели бы вместе страны мира", — сказал канцлер.

Шольц заявил, что Китай является "большой страной, несущей ответственность за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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