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Шольц попросил Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 12:02
Шольц попросил Китай
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром КНР Ли Кэцяном в Пекине, передает Spiegel.

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По его словам, Китай должен повлиять на Россию, чтобы "положить конец войне". Он отметил, что правительства Германии и КНР согласны с тем, что российские угрозы ядерным оружием неприемлемы.

"С его применением Россия перешла бы красную черту, которую провели бы вместе страны мира", — сказал канцлер.

Шольц заявил, что Китай является "большой страной, несущей ответственность за мир во всем мире". 

Читайте также: МИД Китая: Лавров сказал Ван И, что РФ готова "вести диалог" с Украиной и США. КНР — "за" 

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина Германия война олаф шольц
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