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Шольц сказал Си Цзиньпину, что война в Украине "создает много проблем для миропорядка"

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 09:49
Шольц сказал Си Цзиньпину, что война в Украине
Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: Hua Chunying/Twitter)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Пекин сказал главе КНР Си Цзиньпину о том, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка". Заявление политика цитирует Spiegel.

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Во вступительном слове на встрече с Си, Шольц обратил внимание китайского правителя на продолжающуюся войну.

"Мы собрались вместе в момент, отмеченный большим напряжением. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего миропорядка, основанного на правилах", — сказал канцлер.

Накануне визита в КНР он заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины, и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо соблюдать принципы ООН.

Читайте также: Шольц едет в КНР и обсудит с Си Цзиньпином Украину. Бербок: Нужно отстаивать стратегию ФРГ

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина Германия война си цзиньпин олаф шольц
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