Шольц сказал Си Цзиньпину, что война в Украине "создает много проблем для миропорядка"
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Пекин сказал главе КНР Си Цзиньпину о том, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка". Заявление политика цитирует Spiegel.
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Во вступительном слове на встрече с Си, Шольц обратил внимание китайского правителя на продолжающуюся войну.
"Мы собрались вместе в момент, отмеченный большим напряжением. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего миропорядка, основанного на правилах", — сказал канцлер.
Накануне визита в КНР он заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины, и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо соблюдать принципы ООН.
- Путин дал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины, сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США.
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