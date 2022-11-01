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Шольц едет в КНР и обсудит с Си Цзиньпином Украину. Бербок: Нужно отстаивать стратегию ФРГ

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01.11.2022, 11:26
Шольц едет в КНР и обсудит с Си Цзиньпином Украину. Бербок: Нужно отстаивать стратегию ФРГ - Фото
Си Цзиньпин и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе совершит визит в Китай и встретится с главой КНР Си Цзиньпином после избрания последнего на третий срок. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Шольц должен "отстаивать новую стратегию в отношении Китая". 

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Шольц посетит КНР 3-4 ноября и встретится в Пекине с Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с премьер-министром Китая Ли Кэцяном.

Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, войне России против Украины и ситуации в регионе.

Во время визита в Узбекистан Бербок заявила, что ожидает от Шольца "донесения ключевых идей, таких как важность прав человека, международного права и честной конкуренции". 

"Федеральный канцлер определил время своей поездки. Сейчас крайне важно разъяснить в Китае послания, которые мы вместе изложили в коалиционном соглашении. Правительство разрабатывает новую стратегию в отношении Китая", — сказала Бербок. 

Она отметила, что политическая система Китая "сильно изменилась" за последние годы, в результате чего Германия также должна изменить свою политику в отношении КНР. 

"Как известно, в коалиционном соглашении мы четко указали, что Китай является нашим партнером по глобальным вопросам. Что мы не можем разделиться в глобализированном мире, но Китай также является конкурентом и все более системным соперником. И что мы будем основывать нашу политику в отношении Китая на этом стратегическом понимании, а также согласовывать наше сотрудничество с другими регионами мира", — резюмировала глава МИД ФРГ.

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Дмитро Гриниченко
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Китай Германия война си цзиньпин Анналена Бербок олаф шольц
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