Шольц едет в КНР и обсудит с Си Цзиньпином Украину. Бербок: Нужно отстаивать стратегию ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе совершит визит в Китай и встретится с главой КНР Си Цзиньпином после избрания последнего на третий срок. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Шольц должен "отстаивать новую стратегию в отношении Китая".
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Шольц посетит КНР 3-4 ноября и встретится в Пекине с Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с премьер-министром Китая Ли Кэцяном.
Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, войне России против Украины и ситуации в регионе.
Во время визита в Узбекистан Бербок заявила, что ожидает от Шольца "донесения ключевых идей, таких как важность прав человека, международного права и честной конкуренции".
"Федеральный канцлер определил время своей поездки. Сейчас крайне важно разъяснить в Китае послания, которые мы вместе изложили в коалиционном соглашении. Правительство разрабатывает новую стратегию в отношении Китая", — сказала Бербок.
Она отметила, что политическая система Китая "сильно изменилась" за последние годы, в результате чего Германия также должна изменить свою политику в отношении КНР.
"Как известно, в коалиционном соглашении мы четко указали, что Китай является нашим партнером по глобальным вопросам. Что мы не можем разделиться в глобализированном мире, но Китай также является конкурентом и все более системным соперником. И что мы будем основывать нашу политику в отношении Китая на этом стратегическом понимании, а также согласовывать наше сотрудничество с другими регионами мира", — резюмировала глава МИД ФРГ.
- Российский диктатор Владимир Путин сделал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины, сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США.
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