МИД Китая: Лавров сказал Ван И, что РФ готова "вести диалог" с Украиной и США. КНР — "за"

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США. Об этом сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, цитирует его китайское государственное издание Global Times.

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По его словам, во время телефонного разговора между Ван И и Лавровым, последний заявил о "готовности России вести диалог с Украиной и США".

Вэньбин отметил, что "китайская сторона приветствует" инициативу страны-оккупанта.

27 октября глава Лавров провел телефонный разговор с Ван И, после чего МИД КНР заявил, что китайская сторона "будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина для дальнейшего утверждения статуса России как крупной державы на международной арене".

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Дмитро Гриниченко

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