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МИД Китая: Лавров сказал Ван И, что РФ готова "вести диалог" с Украиной и США. КНР — "за"

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 13:13
МИД Китая: Лавров сказал Ван И, что РФ готова
Ван Вэньбин (Фото: Global Times/Twitter)

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США. Об этом сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, цитирует его китайское государственное издание Global Times.

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По его словам, во время телефонного разговора между Ван И и Лавровым, последний заявил о "готовности России вести диалог с Украиной и США".

Вэньбин отметил, что "китайская сторона приветствует" инициативу страны-оккупанта. 

27 октября глава Лавров провел телефонный разговор с Ван И, после чего МИД КНР заявил, что китайская сторона "будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина для дальнейшего утверждения статуса России как крупной державы на международной арене".

Читайте также: Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными" 

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина США война Сергей Лавров ван и Ван Вэньбин
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