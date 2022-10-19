В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев. Призвали к "сдержанности"

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибло пять гражданских, и призвали к "совместной деэскалации". Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Дипломата спросили, каков комментарий Китая по поводу атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября — он ответил, что "ничего не знает об упомянутом".

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", — сказал Вэньбин.

Он заявил, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".

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Дмитро Гриниченко

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