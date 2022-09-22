МИД Китая о "референдумах": Все страны заслуживают уважения их территориальной целостности
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о запланированных Россией псевдореферендумах на оккупированных украинских территориях, заявил, что "все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности". Об этом он сказал на брифинге в среду в Пекине, сообщает CNN.
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Отвечая на вопрос о "референдумах", представитель МИД Китая сказал, что позиция КНР по Украине "последовательная и четкая".
"Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что надо соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны", — заявил Ван Вэньбинь.
"Китай готов работать с членами международного сообщества, чтобы продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации", — сказал он.
Отвечать на вопрос об объявленной в России мобилизации Вэньбинь отказался.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
- Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов.
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