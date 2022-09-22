UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Китая о "референдумах": Все страны заслуживают уважения их территориальной целостности

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 11:40
МИД Китая о
Ван Вэньбинь (Фото: ЕРА)

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о запланированных Россией псевдореферендумах на оккупированных украинских территориях, заявил, что "все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности". Об этом он сказал на брифинге в среду в Пекине, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос о "референдумах", представитель МИД Китая сказал, что позиция КНР по Украине "последовательная и четкая".

"Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что надо соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны", — заявил Ван Вэньбинь.

"Китай готов работать с членами международного сообщества, чтобы продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации", — сказал он.

Отвечать на вопрос об объявленной в России мобилизации Вэньбинь отказался.

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай псевдореферендум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 