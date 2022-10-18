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Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 14:48
Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Китай и Индия не проявляют "дружеского отношения" к Украине, страны должны занять чью-то сторону в войне. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, в Украине не видят "дружественного отношения" со стороны Китая и Индии, так как страны пытаются придерживаться нейтралитета и "периодически говорят о гуманитарных программах". Он отметил, что КНР и Индия должны занять чью-то сторону. 

"Возможно, это в китайской философии так и принято, хотя если придерживаешься нейтралитета, то не заявляй об этом, а просто не продавай агрессору никаких компонентов, ни одной электроники", — сказал Арахамия. 

Нардеп заявил, что как только Россия перестанет получать от Китая компоненты для производства оружия, то у нее "сильно просядет" обороноспособность. 

"Украина получает сигналы то о поставках в Россию через Казахстан китайских самосвалов, то чего-то еще. Да, это не военная продукция, но вы же понимаете, как шасси можно использовать для РСЗО", — считает парламентарий.

Насчет Индии Арахамия сказал, что тут вопрос только в закупке российской нефти. 

"После принятия американским Конгрессом прайс-кепов по нефти, Индия вынуждена будет ее покупать по самой низкой цене, которая немного обескровит российскую экономику", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина война Индия Давид Арахамия
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