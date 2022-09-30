Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал влиять на РФ
Президент Владимир Зеленский выразил пожелание, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны России против Украины. Об этом он заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, "в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета".
Он отметил, что Китаю стоит "играть большую роль" в окончании войны, влияя на Россию, а также поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с КНР.
Ранее министерство иностранных дел Китая заявило, что Совет Безопасности ООН может стать посредником в прекращении войны России против Украины. На заседании Совбеза, постоянный представитель КНР в ООН Лю Цзеи заявил, что в вопросе войны России против Украины должны соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности.
- Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и предупредил его о "последствиях" за помощь РФ в войне против Украины.
- МИД Китая о фейковых референдумах оккупантов в Украине – "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".
- Китай отреагировал на мобилизацию в России, призвал начать "диалог и консультации".
Читайте также: Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая"
Комментарии