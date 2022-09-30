Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал влиять на РФ

Президент Владимир Зеленский выразил пожелание, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны России против Украины. Об этом он заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета".

Он отметил, что Китаю стоит "играть большую роль" в окончании войны, влияя на Россию, а также поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с КНР.

Ранее министерство иностранных дел Китая заявило, что Совет Безопасности ООН может стать посредником в прекращении войны России против Украины. На заседании Совбеза, постоянный представитель КНР в ООН Лю Цзеи заявил, что в вопросе войны России против Украины должны соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности.

Читайте также: Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.