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Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал влиять на РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 11:56
Зеленский хочет, чтобы Китай
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский выразил пожелание, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны России против Украины. Об этом он заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии. 

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По его словам, "в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета". 

Он отметил, что Китаю стоит "играть большую роль" в окончании войны, влияя на Россию, а также поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Зеленский подчеркнул, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с КНР.

Ранее министерство иностранных дел Китая заявило, что Совет Безопасности ООН может стать посредником в прекращении войны России против Украины. На заседании Совбеза, постоянный представитель КНР в ООН Лю Цзеи заявил, что в вопросе войны России против Украины должны соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности. 

Читайте также: Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая" 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Китай война
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