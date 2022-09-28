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Китай хочет, чтобы Совбез ООН помог закончить войну РФ против Украины. Выступают "за мир"

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 13:33
Китай хочет, чтобы Совбез ООН помог закончить войну РФ против Украины. Выступают
Ван Вэньбинь (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Китая считает, что Совет безопасности ООН может стать посредником в прекращении войны России против Украины. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, Совбез ООН "должен содействовать посредническим усилиям" для прекращения войны России против Украины. Он отметил, что Китай готов работать с международным сообществом для "деэскалации боевых действий". 

"Китай всегда стоял на стороне мира и стремился содействовать мирным переговорам", — сказал Вэньбинь.

Дипломат заявил, что Совбез ООН, "как ядро международного механизма безопасности, должен в полной мере использовать свои посреднические функции, возложенные на него Уставом ООН, и следовать в правильном направлении прекращения войны и продвижения мира".

Ранее на заседании Совбеза, постоянный представитель Китая в ООН Лю Цзеи заявил, что в вопросе войны России против Украины должны соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности. 

"Перспективы безопасности каждого из государств нужно воспринимать серьезно. Все усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса, должны быть поддержаны. Китай всегда стоял на стороне мира и будет продолжать играть конструктивную роль", — отметил представитель КНР.

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Дмитро Гриниченко
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Россия ООН Китай Украина война переговоры
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