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Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая"

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 13:17
Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено
Дмитрий Кулеба и Ван И (фото — twitter.com/DmytroKuleba)

Украина придает большое значение международному статусу и значительному влиянию Китая, а также ожидает, что Пекин сыграет важную роль в том, чтобы Россия прекратила захватническую войну. Об этом со слов министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с китайским коллегой Ван И, пишет госагентство КНР Синьхуа.

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Кулеба написал это в Twitter, уточнив, что Ван И "подтвердил уважение Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины, а также его неприятие применения силы как средства решения разногласий".

Глава МИД Украины добавил, пишет издание КНР, что официальный Киев "готов вести диалог и переговоры в соответствии с национальными интересами".

Как выразился Ван И, "председатель КНР Си Цзиньпин указал, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и предпринимать все усилия, способствующие необходимому поддерживанию мирного урегулирования кризиса".

Несмотря на то что китайские дипломаты и другие чиновники повторяют это весь 2022 год, глава МИД КНР назвал такие слова "наиболее авторитетным изложением позиции Китая по украинскому вопросу".

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"Как ответственная большая страна и постоянный член Совбеза ООН, Китай всегда был привержен способствованию мирным переговорам, никогда не сидит сложа руки, никогда не подливает масла в огонь и никогда не использует ситуацию в корыстных целях", – добавил Ван И, заверив, что Пекин "всегда стоит на стороне мира и продолжит играть конструктивную роль".

Глава китайской дипломатии поблагодарил украинское правительство и народ за помощь и заботу во время эвакуации китайского персонала из Украины, особенно иностранных студентов, "что продемонстрировало дружеские отношения между народами двух стран".

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Євген Пилипенко
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Китай война ван и дмитрий кулеба
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