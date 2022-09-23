Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая"
Украина придает большое значение международному статусу и значительному влиянию Китая, а также ожидает, что Пекин сыграет важную роль в том, чтобы Россия прекратила захватническую войну. Об этом со слов министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с китайским коллегой Ван И, пишет госагентство КНР Синьхуа.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кулеба написал это в Twitter, уточнив, что Ван И "подтвердил уважение Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины, а также его неприятие применения силы как средства решения разногласий".
Глава МИД Украины добавил, пишет издание КНР, что официальный Киев "готов вести диалог и переговоры в соответствии с национальными интересами".
Как выразился Ван И, "председатель КНР Си Цзиньпин указал, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и предпринимать все усилия, способствующие необходимому поддерживанию мирного урегулирования кризиса".
Несмотря на то что китайские дипломаты и другие чиновники повторяют это весь 2022 год, глава МИД КНР назвал такие слова "наиболее авторитетным изложением позиции Китая по украинскому вопросу".
Читайте также: Китай повторил за РФ – оружие Запада для ВСУ "сделает только хуже". Цитаты из Совбеза ООН
"Как ответственная большая страна и постоянный член Совбеза ООН, Китай всегда был привержен способствованию мирным переговорам, никогда не сидит сложа руки, никогда не подливает масла в огонь и никогда не использует ситуацию в корыстных целях", – добавил Ван И, заверив, что Пекин "всегда стоит на стороне мира и продолжит играть конструктивную роль".
Глава китайской дипломатии поблагодарил украинское правительство и народ за помощь и заботу во время эвакуации китайского персонала из Украины, особенно иностранных студентов, "что продемонстрировало дружеские отношения между народами двух стран".
- Китай не осудил полномасштабное вторжение России в Украину.
- В августе МИД Китая заявил, что Россия, чья армия совершает различные военные преступления в войне на уничтожение Украины, в том числе наносит ракетные удары по городам, пытает и убивает гражданских, "играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма".
- МИД Китая о фейковых референдумах оккупантов в Украине – "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".
- Китай отреагировал на мобилизацию в России, призвал начать "диалог и консультации".
- 21 сентября на Генассамблее ООН французский лидер заявил, что те, кто "умалчивает о новом империализме или тайно замешан в нем, демонстрируют новый цинизм, разрушающий глобальный порядок".
Читайте также: Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение"
Комментарии