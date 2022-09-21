Умалчивающие о новом империализме России разрушают глобальный порядок – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что вторжение России в Украину достигает эпохи колониалистского империализма. Об этом сообщает rfi.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"То, что мы наблюдаем с 24 февраля — начала российского вторжения, — это возвращение к эпохе империализма и колоний. Франция отказывается от этого и будет настойчиво добиваться мира", — заявил Макрон.
Европейские страны и Соединенные Штаты ввели санкции против России, в то время как ряд развивающихся стран искали золотую середину.
"Те, кто сейчас умалчивает об этом новом империализме или тайно замешан в нем, демонстрируют новый цинизм, разрушающий глобальный порядок, без которого мир невозможен", — сказал Макрон.
"Это не вопрос выбора одной стороны между Востоком и Западом, Севером или Югом. Это вопрос ответственности перед Уставом ООН", – заявил французский лидер.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.
- В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
Комментарии