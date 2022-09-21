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Умалчивающие о новом империализме России разрушают глобальный порядок – Макрон

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 15:16
Умалчивающие о новом империализме России разрушают глобальный порядок – Макрон - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что вторжение России в Украину достигает эпохи колониалистского империализма. Об этом сообщает rfi.

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"То, что мы наблюдаем с 24 февраля — начала российского вторжения, — это возвращение к эпохе империализма и колоний. Франция отказывается от этого и будет настойчиво добиваться мира", — заявил Макрон.

Европейские страны и Соединенные Штаты ввели санкции против России, в то время как ряд развивающихся стран искали золотую середину.

"Те, кто сейчас умалчивает об этом новом империализме или тайно замешан в нем, демонстрируют новый цинизм, разрушающий глобальный порядок, без которого мир невозможен", — сказал Макрон.

"Это не вопрос выбора одной стороны между Востоком и Западом, Севером или Югом. Это вопрос ответственности перед Уставом ООН", – заявил французский лидер.

Вадим Ребрина
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Россия ООН эмманюэль макрон империализм
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