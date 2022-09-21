Китай отреагировал на мобилизацию в России. Призвали начать "диалог и консультации"
В министерстве иностранных дел КНР отреагировали на объявление частичной мобилизации в России и снова призвали к переговорам. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, цитирует его Sky News.
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По его словам, Китай призывает Украину и Россию "начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить всеобщие проблемы безопасности".
"Позиция Китая по Украине последовательна и ясна", — сказал Ван Вэньбинь.
Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.
- Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.
- Украинская разведка полагает, что мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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