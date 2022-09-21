Китай отреагировал на мобилизацию в России. Призвали начать "диалог и консультации"

В министерстве иностранных дел КНР отреагировали на объявление частичной мобилизации в России и снова призвали к переговорам. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, цитирует его Sky News.

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По его словам, Китай призывает Украину и Россию "начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить всеобщие проблемы безопасности".

"Позиция Китая по Украине последовательна и ясна", — сказал Ван Вэньбинь.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

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Дмитро Гриниченко

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