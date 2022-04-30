На территории Бучанского района Киевской области 29 апреля обнаружена яма с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах есть следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

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Их убили выстрелом в висок, уточнил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Полиция Киевской области уже провела осмотр тел погибших и направила их на судебно-медицинскую экспертизу.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля в интервью польским СМИ сказал, что правоохранители нашли еще одно массовое захоронение гражданских лиц на территории Киевской области, где похоронено до 900 человек. Нацполиция не подтвердила эту информацию.

Всего на территории Киевской области следователи осмотрели 1202 тела гражданских лиц, убитых российскими оккупантами.

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Роман Брыль

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