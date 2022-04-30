UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Замученные и расстрелянные. Нацполиция показала массовое захоронение возле Бучи видео

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 13:15
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

На территории Бучанского района Киевской области 29 апреля обнаружена яма с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.  

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах есть следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Их убили выстрелом в висок, уточнил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. 

Полиция Киевской области уже провела осмотр тел погибших и направила их на судебно-медицинскую экспертизу. 

Президент Владимир Зеленский 29 апреля в интервью польским СМИ сказал, что правоохранители нашли еще одно массовое захоронение гражданских лиц на территории Киевской области, где похоронено до 900 человек. Нацполиция не подтвердила эту информацию. 

Всего на территории Киевской области следователи осмотрели 1202 тела гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Нацполиция пытки буча массовое захоронение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 