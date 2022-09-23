Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение"

Французский президент Эмманюэль Макрон верит, что Китай, Индия и другие страны при "уважительном" подходе к ним примут аргументы Запада, что агрессию российского диктатора Владимира Путина нужно остановить. Об этом он заявил в интервью CNN, отвечая на вопрос, видит ли он какие-то намеки, что Китай или Индия склоняются к тому, что нужно противостоять авторитарным режимам – "есть ли какая-то надежда?"

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"Я верю, что надежда есть. Думаю [в общении с Китаем, Индией и другими], мы должны быть очень уважительными, избегать менторского тона и говорить, что мы "на хорошей стороне истории". Я считаю, что с наличием большого уважения мы могли бы попытаться понять их позицию, во что они верят, каковы их чувства, – и тогда мы сможем убедить их", – сказал президент Франции.

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Макрон подчеркнул, что "эти парни отличаются от нас", но "все вместе, будучи уважительными, мы сможем работать, потому что на кону – мировой порядок, мир, изменение климата, продуктовая безопасность".

"Все это можно починить, если мы скооперируемся – США, Европа, Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка", – сказал он.

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Євген Пилипенко

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