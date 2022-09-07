UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон: Россия и Китай несут угрозу правилам, которые обеспечивают безопасность мира

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 06:56
Пентагон: Россия и Китай несут угрозу правилам, которые обеспечивают безопасность мира - Фото
Пэт Райдер (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне заявили, что Россия и Китай несут угрозу международным нормам, которые обеспечивали безопасность мира со времен Второй мировой войны. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ответ на вопрос, есть ли в Пентагоне обеспокоенность насчет того, что Китай может давать России боеприпасы, он заявил, что между РФ и КНР "существуют отношения", о чем свидетельствуют недавние учения на Дальнем Востоке.

Он отметил, что пока не располагает информацией о том, что Россия может получить от Китая, однако подчеркнул, что США продолжают следить за ситуацией. 

Райдер сказал, что Россия и Китай несут угрозу для международной стабильности, а также международных правил и норм, которые обеспечивали безопасность мира на протяжении более 70 лет, начиная с конца Второй мировой войны. 

Читайте также: Зеленский призвал Китай "вступить в единый мир" и выступить против России 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон Россия Китай США
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 