Пентагон: Россия и Китай несут угрозу правилам, которые обеспечивают безопасность мира

В Пентагоне заявили, что Россия и Китай несут угрозу международным нормам, которые обеспечивали безопасность мира со времен Второй мировой войны. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

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В ответ на вопрос, есть ли в Пентагоне обеспокоенность насчет того, что Китай может давать России боеприпасы, он заявил, что между РФ и КНР "существуют отношения", о чем свидетельствуют недавние учения на Дальнем Востоке.

Он отметил, что пока не располагает информацией о том, что Россия может получить от Китая, однако подчеркнул, что США продолжают следить за ситуацией.

Райдер сказал, что Россия и Китай несут угрозу для международной стабильности, а также международных правил и норм, которые обеспечивали безопасность мира на протяжении более 70 лет, начиная с конца Второй мировой войны.

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Дмитро Гриниченко

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