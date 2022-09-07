Пентагон: Россия и Китай несут угрозу правилам, которые обеспечивают безопасность мира
В Пентагоне заявили, что Россия и Китай несут угрозу международным нормам, которые обеспечивали безопасность мира со времен Второй мировой войны. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.
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В ответ на вопрос, есть ли в Пентагоне обеспокоенность насчет того, что Китай может давать России боеприпасы, он заявил, что между РФ и КНР "существуют отношения", о чем свидетельствуют недавние учения на Дальнем Востоке.
Он отметил, что пока не располагает информацией о том, что Россия может получить от Китая, однако подчеркнул, что США продолжают следить за ситуацией.
Райдер сказал, что Россия и Китай несут угрозу для международной стабильности, а также международных правил и норм, которые обеспечивали безопасность мира на протяжении более 70 лет, начиная с конца Второй мировой войны.
- 30 апреля 2022 года глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь". В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".
- 9 мая Си Цзиньпин сказал канцлеру ФРГ Шольцу о войне РФ против Украины: "Важно не допустить обострения до точки невозврата". 7 июня Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, "а заставил ее прекратить войну".
- 15 июня Си обсудил Украину с лидером российских оккупантов Путиным, сказал, что Китай "за мир во всем мире". Си обсуждал Украину с американским президентом Байденом в марте и затем в конце июля.
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