Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину. Сказал, что Китай "за мир во всем мире"
Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте китайского государственного телевидения.
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В ходе сегодняшнего разговора с Путиным Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, "несмотря на глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Он заявил, что Китай готов работать с Россией над продвижением двустороннего делового сотрудничества и готов "продолжать поддерживать друг друга" в ряде вопросов.
В ходе телефонного разговора обсуждалась и война РФ против Украины. Си Цзиньпин сказал, что Китай "всегда исходил из исторической широты и правильности и неправильности украинского вопроса, самостоятельно выносил суждения, активно содействовал миру во всем мире и содействовал стабильности мирового экономического порядка".
"Все стороны должны ответственно добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою надлежащую роль в этом вопросе", – цитирует Си Цзиньпина китайское государственное телевидение.
- В середине марта западные СМИ сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой поддержать ее военные действия. Если до этого они надеялись на поддержку только экономического характера, то после неудачного начала военной кампании в Украине речь шла уже о товарах военного назначения, например беспилотниках. В КНР уверяют, что Пекин не помогал России оружием.
- По данным WP, Москва минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки, которые помогли бы Кремлю компенсировать ущерб от западных санкций, а Си Цзиньпин якобы поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь РФ финансово, но без нарушения санкций.
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