Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину. Сказал, что Китай "за мир во всем мире"

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте китайского государственного телевидения.

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В ходе сегодняшнего разговора с Путиным Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, "несмотря на глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Он заявил, что Китай готов работать с Россией над продвижением двустороннего делового сотрудничества и готов "продолжать поддерживать друг друга" в ряде вопросов.

В ходе телефонного разговора обсуждалась и война РФ против Украины. Си Цзиньпин сказал, что Китай "всегда исходил из исторической широты и правильности и неправильности украинского вопроса, самостоятельно выносил суждения, активно содействовал миру во всем мире и содействовал стабильности мирового экономического порядка".

"Все стороны должны ответственно добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою надлежащую роль в этом вопросе", – цитирует Си Цзиньпина китайское государственное телевидение.

В середине марта западные СМИ сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой поддержать ее военные действия. Если до этого они надеялись на поддержку только экономического характера, то после неудачного начала военной кампании в Украине речь шла уже о товарах военного назначения, например беспилотниках. В КНР уверяют, что Пекин не помогал России оружием.

По данным WP, Москва минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки, которые помогли бы Кремлю компенсировать ущерб от западных санкций, а Си Цзиньпин якобы поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь РФ финансово, но без нарушения санкций.

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Оксана Житнюк

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