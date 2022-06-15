UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину. Сказал, что Китай "за мир во всем мире"

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 16:02
Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину. Сказал, что Китай
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ANDRE COELHO)

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте китайского государственного телевидения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ходе сегодняшнего разговора с Путиным Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, "несмотря на глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Он заявил, что Китай готов работать с Россией над продвижением двустороннего делового сотрудничества и готов "продолжать поддерживать друг друга" в ряде вопросов.

В ходе телефонного разговора обсуждалась и война РФ против Украины. Си Цзиньпин сказал, что Китай "всегда исходил из исторической широты и правильности и неправильности украинского вопроса, самостоятельно выносил суждения, активно содействовал миру во всем мире и содействовал стабильности мирового экономического порядка".

"Все стороны должны ответственно добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою надлежащую роль в этом вопросе", – цитирует Си Цзиньпина китайское государственное телевидение.

  • В середине марта западные СМИ сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой поддержать ее военные действия. Если до этого они надеялись на поддержку только экономического характера, то после неудачного начала военной кампании в Украине речь шла уже о товарах военного назначения, например беспилотниках. В КНР уверяют, что Пекин не помогал России оружием.
  • По данным WP, Москва минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки, которые помогли бы Кремлю компенсировать ущерб от западных санкций, а Си Цзиньпин якобы поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь РФ финансово, но без нарушения санкций.

Читайте также: Вэй Фэнхэ призвал США и НАТО сесть за стол с Россией, чтобы закончить войну. Украину туда не "пригласил"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай владимир путин си цзиньпин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 