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Москва пыталась давить на Пекин, требуя помощи. Китай не пошел против санкций Запада – WP

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 04:53
Москва пыталась давить на Пекин, требуя помощи. Китай не пошел против санкций Запада – WP - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ANDRE COELHO)

Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки, которые помогли бы Кремлю компенсировать ущерб от западных санкций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на китайских высокопоставленных чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.

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Как отмечается, российские официальные лица выдвигали все более отчаянные просьбы об усилении поддержки во время обсуждений с Пекином в последние недели, призывая Китай оправдать свое заявление о "безграничном" партнерстве, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине.

Однако, по словам китайских и американских официальных лиц, руководство Китая хочет расширить помощь России, не нарушая западных санкций, и установило ограничения на то, что оно будет делать.

Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Китайские чиновники охарактеризовали эти случаи как "напряженные".

Они отказались раскрыть детали запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о сохранении "торговых обязательств", которые были до вторжения 24 февраля в Украину, а также финансовой и технологической поддержку, которая в настоящее время находится под санкциями США и других стран.

"Мы понимаем затруднительное положение Москвы. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", – заявил китайский чиновник.

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

"Это было трудно, – сказал высокопоставленный чиновник из США. – И этого недостаточно с российской точки зрения".

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Наталия Медведева
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си цзиньпин санкции Китай
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