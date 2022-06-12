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Китай призвал США и НАТО сесть за стол с РФ, чтобы закончить войну. Украину не "пригласил"

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 09:32
Китай призвал США и НАТО сесть за стол с РФ, чтобы закончить войну. Украину не
Вэй Фэнхэ (фото - ЕРА)

Выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре, китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин заинтересован в скорейшем прекращении войны в Украине, но добавил, что "максимальное давление и санкции" Запада против России якобы этому не поспособствуют, а лишь усугубят ситуацию. По его мнению, о прекращении войны договариваться с Россией должны США и НАТО.

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"Китай поддерживает переговорный процесс между Россией и Украиной", – сказал он, назвав позицию Пекина "справедливой и объективной". Министр также заверил, что Китай в таком случае поспособствует нахождению политического решения об окончании войны.

В речи Вэй Фэнхэ воздержался от обвинений в адрес России в ведении агрессивной войны.

Он подчеркнул, что Китай "уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран". При этом он добавил, как делают все официальные спикеры из КНР, что "должна уважаться обеспокоенность всех сторон насчет своей безопасности", имея ввиду в том числе заявления из РФ о том, что НАТО и Украина ей якобы угрожали, и потому Кремль начал большую войну.

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Глава Минобороны КНР выразил надежду, что США и НАТО "проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня". 

Вэй Фэнхэ посетовал, что "украинский кризис" (китайский топ-чиновник избегал в речи называть это агрессивной войной России. — Прим. ред.) "еще сильнее изменил международный геополитический ландшафт", где стало "еще больше кризисов и хаоса". "Теперь наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным", – отметил он.

По его словам, Китай "глубоко опечален и сожалеет, как развивается ситуация в Украине".

"Думаю, исторический контекст [войны] в Украине ясен: в чем корень этого кризиса, кто его вдохновитель, кто теряет больше всех и кто больше всех получает выгод, кто ратует за мир, а кто подливает масла в огонь. Думаю, мы знаем ответы на эти вопросы", – сказал он без уточнений.

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Евгений Пилипенко
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Китай война агрессия России Вэй Фэнхэ переговоры
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