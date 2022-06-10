Орбан обвинил Европу в "финансировании войны" и говорил о шансах Украины "у букмекеров"

Украина имеет право защищаться от нападения, "даже если букмекеры не дают больших шансов на успех", но ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить РФ санкциями. В таких словах описал свое отношение к полномасштабной войне России против Украины венгерский премьер Виктор Орбан, пишет Hirado.

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"Если правительство решает сражаться, такое решение нельзя оспаривать, пускай букмекеры и говорят, что шансы на успех невелики. Но вопрос не в этом. Они делают, что хотят. Вопрос в том, что делает Европа, то есть она спросила нас, что мы хотим [это] финансировать?", – сказал он в эфире Kossuth Radio.

Орбан продолжил: "Нам предлагают затяжную войну или, наконец, мирное соглашение, начиная с немедленного прекращения огня?"

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Премьер страны посетовал в эфире для венгров, что "почти никто в Европе не говорит голосом мира", и что ЕС якобы "финансирует" войну, чем продлевает ее. Он назвал это "проблемой" и добавил, что "мы должны говорить голосом мира".

"Мы должны финансировать мир, а не войну", – подчеркнул он и добавил, что если "они" продолжат вводить санкции против страны-оккупанта РФ, "то разрушат всю европейскую экономику".

"Единственное, о чем говорит венгерское правительство, так это о том, что нужно финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась. Я думаю, нам нужно иначе думать о российско-украинской войне", – сказал он и добавил, что "совершенно очевидно, что есть деловые круги, которые хотят заработать на войне".

Под этими "кругами" он имеет в виду своего политического врага – американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

Евгений Пилипенко

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