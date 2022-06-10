Орбан обвинил Европу в "финансировании войны" и говорил о шансах Украины "у букмекеров"
Украина имеет право защищаться от нападения, "даже если букмекеры не дают больших шансов на успех", но ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить РФ санкциями. В таких словах описал свое отношение к полномасштабной войне России против Украины венгерский премьер Виктор Орбан, пишет Hirado.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Если правительство решает сражаться, такое решение нельзя оспаривать, пускай букмекеры и говорят, что шансы на успех невелики. Но вопрос не в этом. Они делают, что хотят. Вопрос в том, что делает Европа, то есть она спросила нас, что мы хотим [это] финансировать?", – сказал он в эфире Kossuth Radio.
Орбан продолжил: "Нам предлагают затяжную войну или, наконец, мирное соглашение, начиная с немедленного прекращения огня?"
Читайте также: Зеркаль назвала рычаг влияния на Венгрию: С нефтепроводом "Дружба" может что-то случиться
Премьер страны посетовал в эфире для венгров, что "почти никто в Европе не говорит голосом мира", и что ЕС якобы "финансирует" войну, чем продлевает ее. Он назвал это "проблемой" и добавил, что "мы должны говорить голосом мира".
"Мы должны финансировать мир, а не войну", – подчеркнул он и добавил, что если "они" продолжат вводить санкции против страны-оккупанта РФ, "то разрушат всю европейскую экономику".
"Единственное, о чем говорит венгерское правительство, так это о том, что нужно финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась. Я думаю, нам нужно иначе думать о российско-украинской войне", – сказал он и добавил, что "совершенно очевидно, что есть деловые круги, которые хотят заработать на войне".
Под этими "кругами" он имеет в виду своего политического врага – американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса.
- 25 мая Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в Украине.
- В начале лета он пошел на экстренные меры в экономике: повысил налоги и сократил субсидии. Орбан также обязал крупные компании отдавать прибыль в бюджет.
- Зампред Европарламента считает, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС, потому что она "заигралась".
Комментарии