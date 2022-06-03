"Заигрались". Зампред Европарламента считает, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС
Вице-президент Европарламента и немецкая депутат от СДПГ Катарина Барли заявила, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС из-за шантажа со стороны Будапешта. Об этом она заявила в интервью MDR Aktuell.
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По ее словам, сейчас следует ускорить процедуру временного лишения голоса Венгрии в ЕС, так как сегодня Будапешт превратил свой голос в средство шантажа.
"Эта страна окончательно заигралась и злоупотребляет принципом единогласия стран ЕС", — сказала депутат.
Барли заявила, что сегодня нельзя говорить о нормальных демократических и конституционных условиях в Венгрии, так как премьер Виктор Орбан "постепенно взял страну под полный контроль".
- Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии, которая ветировала и отказывалась обсуждать вопрос эмбарго на российскую нефть.
- 31 мая лидеры ЕС согласились ввести частичный запрет на российскую нефть, санкции запретили закупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых в государства-члены Евросоюза морем, но включают временное исключение для трубопроводной нефти.
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