"Заигрались". Зампред Европарламента считает, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС

Вице-президент Европарламента и немецкая депутат от СДПГ Катарина Барли заявила, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС из-за шантажа со стороны Будапешта. Об этом она заявила в интервью MDR Aktuell.

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По ее словам, сейчас следует ускорить процедуру временного лишения голоса Венгрии в ЕС, так как сегодня Будапешт превратил свой голос в средство шантажа.

"Эта страна окончательно заигралась и злоупотребляет принципом единогласия стран ЕС", — сказала депутат.

Барли заявила, что сегодня нельзя говорить о нормальных демократических и конституционных условиях в Венгрии, так как премьер Виктор Орбан "постепенно взял страну под полный контроль".

СПРАВКА. Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает возможность лишения голоса в Евросовете государства-члена, которое нарушает основополагающие ценности ЕС — в частности, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии, которая ветировала и отказывалась обсуждать вопрос эмбарго на российскую нефть.

31 мая лидеры ЕС согласились ввести частичный запрет на российскую нефть, санкции запретили закупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых в государства-члены Евросоюза морем, но включают временное исключение для трубопроводной нефти.

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Дмитрий Гриниченко

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