UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Заигрались". Зампред Европарламента считает, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 10:23
Катарина Барли (Фото: EPA)

Вице-президент Европарламента и немецкая депутат от СДПГ Катарина Барли заявила, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС из-за шантажа со стороны Будапешта. Об этом она заявила в интервью MDR Aktuell.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, сейчас следует ускорить процедуру временного лишения голоса Венгрии в ЕС, так как сегодня Будапешт превратил свой голос в средство шантажа. 

"Эта страна окончательно заигралась и злоупотребляет принципом единогласия стран ЕС", — сказала депутат. 

Барли заявила, что сегодня нельзя говорить о нормальных демократических и конституционных условиях в Венгрии, так как премьер Виктор Орбан "постепенно взял страну под полный контроль". 

СПРАВКА. Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает возможность лишения голоса в Евросовете государства-члена, которое нарушает основополагающие ценности ЕС — в частности, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека. 

Читайте также: Хабек выступил против компромиссов с Орбаном. Ратует за отмену единодушия на голосованиях 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции евросоюз Венгрия виктор орбан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 