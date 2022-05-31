Хабек выступил против компромиссов с Орбаном. Ратует за отмену единодушия на голосованиях

Немецкий министр экономики Роберт Хабек недоволен, что Евросоюз пошел на поводу у венгерских властей, когда вчера согласовывал шестой пакет санкций против РФ, в результате чего был одобрен компромиссный вариант нефтяного эмбарго. Он раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на заседании экономического совета ХДС, пишет Spiegel.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как выразился Хабек, тот "безжалостно" отстаивал собственные интересы и "европейская сила и решимость пострадали" от этого.

"Кажется, мы живем во времена, когда слишком много компромиссов не только затуманивает ясность, но и разрушают ее", – считает глава Минэкономики ФРГ.

Хабек подчеркнул: российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины, пока не потерпит в ней поражение.

Читайте также: Зеркаль назвала рычаг влияния на Венгрию: С нефтепроводом "Дружба" может что-то случиться

Германский министр призвал отменить принцип единодушия при принятии решений на уровне ЕС. (Канцлер Германии Олаф Шольц 20 мая выступил за то же самое.) Сейчас такие решения принимаются только при условии, что все лидеры стран-членов проголосуют "за": даже один голос "против" приводит к непринятию решений.

Как выразился Хабек, Европа "должна стать дееспособной".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.