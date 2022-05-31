В Турции заявили, что оружие Запада "не помогает" Украине победить Россию

Турецкие власти заявили, что поставки западного вооружения якобы не помогают Украине победить на своей территории оккупационные войска России. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует госагентство Anadolu.

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По его словам, "определенные страны придерживались мнения", что поставки вооружений помогут Украине победить РФ на поле боя и переломить ход боевых действий. Он считает, что "это не происходит" и "ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя".

Чавушоглу сделал вывод, что стороны якобы начинают осознавать: скорой победы путем применения силы не будет, и будто бы "в последнее время вновь наметилась тенденция к диалогу". Он снова напомнил, что Турция заинтересована в прекращении войны, и добавил, что "издержки от нее, в особенности для Украины, очень высокие".

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Глава турецкого МИД посетовал, что его страна "также ощущает на себе последствия санкций [введенных против РФ], несмотря, на то, что не поддержала их".

"Россия вводит ответные санкции, ограничивает экспорт. Это касается, к примеру, вывоза удобрений, подсолнечного масла и зерна. <...> Позиция Анкары по этому вопросу с самого начала предельно ясна: мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые на уровне ООН", – сказал он.

Евгений Пилипенко

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