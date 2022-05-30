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Эрдоган предложил Путину мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 17:35
Эрдоган предложил Путину мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле - Фото
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, предложив ему провести мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

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Эрдоган подчеркнул необходимость минимизировать негативное влияние войны и как можно скорее достичь мира между Россией и Украиной.

С этой целью он предлагает провести на территории Турции переговоры делегаций Украины и России при участии ООН. Эрдоган также заявил, что Турция готова поучаствовать в определенном наблюдательном механизме, если стороны договорятся о нем.

На понедельник у Эрдогана также запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • В прошлый раз Эрдоган говорил с Путиным в конце апреля: сказал, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
  • Несколько дней назад Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным "всегда", хоть сейчас.
Андрей Водяный
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Россия война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган
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