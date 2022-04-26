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Эрдоган предложил Путину продолжить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 13:59
Эрдоган предложил Путину продолжить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле - Фото
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Об этом он сообщил во вторник во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

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Телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным состоялся через два дня после того, как турецкий президент поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы с Путиным Эрдоган сказал, что Турция продолжит делать все возможное для установления крепкого мира в Украине, сообщила канцелярия Эрдогана. Турецкий президент также повторил свое предложение организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле.

  • 24 апреля Financial Times со ссылкой на источники в Кремле заявила, что Путин больше не заинтересован в мирных переговорах с Украиной и попытается захватить еще больше территории Украины. Издание утверждает, что Путин разозлился из-за уничтожения крейсера "Москва" .
  • Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли 29 марта. После встречи представитель Минобороны России заявил, что Россия "в разы" сократит интенсивность военных действий на севере Украины.
  • После этого Россия вывела свои войска из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, сосредоточив свои усилия на востоке Украины.
Андрей Водяный
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Россия война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган
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