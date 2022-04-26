Эрдоган предложил Путину продолжить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле
26.04.2022, 13:59
Фото: EPA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Об этом он сообщил во вторник во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.
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Телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным состоялся через два дня после того, как турецкий президент поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе беседы с Путиным Эрдоган сказал, что Турция продолжит делать все возможное для установления крепкого мира в Украине, сообщила канцелярия Эрдогана. Турецкий президент также повторил свое предложение организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле.
- 24 апреля Financial Times со ссылкой на источники в Кремле заявила, что Путин больше не заинтересован в мирных переговорах с Украиной и попытается захватить еще больше территории Украины. Издание утверждает, что Путин разозлился из-за уничтожения крейсера "Москва" .
- Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли 29 марта. После встречи представитель Минобороны России заявил, что Россия "в разы" сократит интенсивность военных действий на севере Украины.
- После этого Россия вывела свои войска из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, сосредоточив свои усилия на востоке Украины.
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