Эрдоган предложил Путину продолжить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Об этом он сообщил во вторник во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным состоялся через два дня после того, как турецкий президент поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы с Путиным Эрдоган сказал, что Турция продолжит делать все возможное для установления крепкого мира в Украине, сообщила канцелярия Эрдогана. Турецкий президент также повторил свое предложение организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле.

24 апреля Financial Times со ссылкой на источники в Кремле заявила, что Путин больше не заинтересован в мирных переговорах с Украиной и попытается захватить еще больше территории Украины. Издание утверждает, что Путин разозлился из-за уничтожения крейсера "Москва" .

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли 29 марта. После встречи представитель Минобороны России заявил, что Россия "в разы" сократит интенсивность военных действий на севере Украины.

После этого Россия вывела свои войска из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, сосредоточив свои усилия на востоке Украины.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.