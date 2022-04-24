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"Важный разговор". Зеленский поговорил с Эрдоганом об эвакуации из Мариуполя

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24.04.2022, 15:08
Фото: полк Азов

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он состоялся накануне переговоров Эрдогана с Владимиром Путиным.

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"Провел важный телефонный разговор с Президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", – говорится в Twitter Зеленского.

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Разговор касался также хода переговорного процесса между Украиной и Россией, согласования с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины, вопросов, связанных с обороноспособностью Украины, а также с глобальной пищевой безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.

По данным канцелярии турецкого президента, Эрдоган выразил готовность поддержать мирные переговоры и выступить посредником между Зеленским и Путиным.

Эрдоган также поддержал необходимость эвакуации раненых и мирных жителей Мариуполя, где ситуация ухудшается ежедневно.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война мариуполь реджеп тайип эрдоган
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