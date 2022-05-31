Глава МИД Турции рассчитывает на встречу Зеленского и Путина в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил о возможности встречи делегаций Украины и России на уровне лидеров, пишет Anadolu.

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"В атмосфере возвращения к переговорам возникает вопрос о том, чтобы снова свести обе стороны вместе, даже на уровне лидеров", — заявил он, комментируя вчерашние переговоры президента Турции с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Реджеп Эрдоган предложил Украине и России вернуться к переговорам в Стамбуле с участием ООН. В рамках мирного плана, предлагаемого турецким президентом, может быть создан мониторинговый центр, к работе которого присоединится Турция.

8 июня в Турции ожидают приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе сказал, что готов встретиться с Путиным, если тот готов обсудить прекращение войны.

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Андрей Водяный

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